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    Газзаев: «Балтика» только вышла в РПЛ, но уже стала показывать достойную игру

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    Известный российский тренер Валерий Газзаев назвал калининградскую «Балтику» командой, которая может стать открытием стартовавшего сезона Российской Премьер-Лиги.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Балтика только вышла в РПЛ, но уже стала показывать достойную игру. Если команда будет играть на таком уровне, как в матче с "Динамо", то может стать открытием этого сезона», — приводит слова Газаева «Чемпионат».

    В 1-м туре чемпионата «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1). Главным тренером калининградской команды является Андрей Талалаев, который возглавил клуб в сентябре 2024 года.

    В ближайшем матче 26 июля «Балтике» предстоит встретиться со «Спартаком» в Москве.

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