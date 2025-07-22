Газзаев: «Балтика» только вышла в РПЛ, но уже стала показывать достойную игру

Известный российский тренерназвал калининградскуюкомандой, которая может стать открытием стартовавшего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Балтика только вышла в РПЛ, но уже стала показывать достойную игру. Если команда будет играть на таком уровне, как в матче с "Динамо", то может стать открытием этого сезона», — приводит слова Газаева «Чемпионат».

В 1-м туре чемпионата «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1). Главным тренером калининградской команды является Андрей Талалаев, который возглавил клуб в сентябре 2024 года.

В ближайшем матче 26 июля «Балтике» предстоит встретиться со «Спартаком» в Москве.