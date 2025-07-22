Ежов рассказал, почему покинул «Крылья Советов»

Новобранец «Сочи»объяснил причину ухода из «Крыльев Советов», за которые он выступал на протяжении пяти сезонов.

«Я считаю, свой путь в Самаре уже прошел. Относительно долго там проиграл. Были и хорошие, и плохие моменты. Но, в целом, за все благодарен Самаре. Поэтому решил для себя попробовать что-то новое.

Уже очень долго, пять лет в клубе был. Самарским болельщикам благодарен за все. Отличные болельщики: всегда нас поддерживали, гнали вперед. Только позитивные эмоции у меня», — сказал Ежов «СЭ».

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27-летний вингер подписал трехлетний контракт с «Сочи» 9 июля в качестве свободного агента. В минувшем сезоне он сыграл за самарцев 21 матч и сделал в них два ассиста.