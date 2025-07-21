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    Погба: Переход Рашфорда в «Барселону»? Это безумие

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    Полузащитник «Монако» Поль Погба отреагировал на возможный уход из «Манчестер Юнайтед» нападающего Маркуса Рашфорда. Футболист перейдет в «Барселону».

    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд

    «Это безумие, но я рад за него! "Манчестер Юнайтед" теряет отличного игрока. Им не повезло. Честно говоря, для "Барселоны" это здорово. Я уже не говорю о "Юнайтед", потому что они купили несколько новых игроков, и новый тренер, наверное, хочет делать своё дело. Это не вина Аморима. Если он в кого-то не верит. Ему нужно побеждать. Если он не будет побеждать, его уволят», — заявил Погба в видео известного стримера IShowSpeed на YouTube-канале Live Speedy.

    «Барселона» может арендовать Рашфорда за € 10 млн с правом выкупа за € 30 млн. Контракт форварда с «МЮ» истекает в 2028 году.

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