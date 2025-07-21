Погба: Переход Рашфорда в «Барселону»? Это безумие

Полузащитник «Монако»отреагировал на возможный уход из «Манчестер Юнайтед» нападающего. Футболист перейдет в «Барселону».

«Это безумие, но я рад за него! "Манчестер Юнайтед" теряет отличного игрока. Им не повезло. Честно говоря, для "Барселоны" это здорово. Я уже не говорю о "Юнайтед", потому что они купили несколько новых игроков, и новый тренер, наверное, хочет делать своё дело. Это не вина Аморима. Если он в кого-то не верит. Ему нужно побеждать. Если он не будет побеждать, его уволят», — заявил Погба в видео известного стримера IShowSpeed на YouTube-канале Live Speedy.

«Барселона» может арендовать Рашфорда за € 10 млн с правом выкупа за € 30 млн. Контракт форварда с «МЮ» истекает в 2028 году.