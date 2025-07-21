Гранат назвал ничью в матче между ЦСКА и «Оренбургом» сенсационной

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением о ничейном результате в матче 1-го тура РПЛ между(0:0).

«Конечно, результат этой встречи можно назвать сенсационным.

Может ли это быть связано с тем, что ЦСКА в своей игре где‑то перестраивается под концепцию игры нового тренера? Может быть. Всё равно команда не может сразу воплотить на поле все идеи тренера. Но надо отметить и то, что "Оренбург" — команда домашняя и при своих болельщиках всегда дает бой любому сопернику. Но, конечно, результат всё равно можно назвать сенсацией», — сказал Гранат «Матч ТВ».

В следующем матче РПЛ ЦСКА встретится с «Ахматом» 27-го июля, а «Оренбург» в тот же день сыграет против махачкалинского «Динамо».