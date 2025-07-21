«Оренбург» и ЦСКА разошлись миром

сыграли вничью в матче 1-го тура РПЛ со счетом 0:0.

За 90 минут ни одна из команд не отметилась забитыми мячами.

Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — ЦСКА 0:0 Оренбург: Богдан Овсянников, Алексей Татаев (Данила Хотулёв, 78'), Артем Касимов, Анри Чичинадзе, Георгий Зотов, Данила Ведерников, Владислав Камилов (Алексей Барановский, 70'), Ираклий Квеквескири, Дмитрий Рыбчинский (Евгений Болотов, 61'), Максим Савельев (Гедеон Гузина, 61'), Эмирджан Гюрлюк (Thompson J., 71') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Мойзес, Данил Круговой (Секу Койта, 70'), Матвей Лукин, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (Матеус Алвес, 59'), Адольфо Гайч, Shumansky A., Тамерлан Мусаев (Alerrandro, 59')

Этот матч стал единственный в 1-м туре РПЛ и первым в сезоне, который завершился со счетом 0:0.

Календарь и таблица РПЛ

Следующий матч «Оренбург» проведет 27 июля дома против махачкалинского «Динамо», а ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет в этот же день грозненский «Ахмат».