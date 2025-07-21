В 15-м туре Серии А Бразилиипроведут очный поединок. Событие состоится 21 июля в 01:30 мск.

«Фламенго» имеет возможность сблизиться с лидером таблицы, если победит в этом матче. В прошлом туре клуб проиграл «Сантосу», из-за чего немного отстал в борьбе за первое место.

«Флуминенсе» близок к первой шестерке. Клуб проиграл «Крузейро», но остается в двух пунктах от 6-й строчки.

Очные встречи: «Фулминенсе» выиграл только в одном из пяти матчей, «Фламенго» имеет 3 победы, один раз команды сыграли вничью.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают 1.77 на победу «Фламенго», 3.30 они дают на ничью, 5.40 — на победу «Флуминенсе».

Эксперты LiveSport возлагают большие надежды на матч в плане зрелищности. Ставки доступны в их прогнозе.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Фламенго» — «Флуминенсе» смотрите на LiveCup.Run.

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