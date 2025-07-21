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    «Фламенго» — «Флуминенсе»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Латинская Америка
    В 15-м туре Серии А Бразилии «Фламенго» и «Флуминенсе» проведут очный поединок. Событие состоится 21 июля в 01:30 мск.

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    «Фламенго» имеет возможность сблизиться с лидером таблицы, если победит в этом матче. В прошлом туре клуб проиграл «Сантосу», из-за чего немного отстал в борьбе за первое место.

    «Флуминенсе» близок к первой шестерке. Клуб проиграл «Крузейро», но остается в двух пунктах от 6-й строчки.

    Очные встречи: «Фулминенсе» выиграл только в одном из пяти матчей, «Фламенго» имеет 3 победы, один раз команды сыграли вничью.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры предлагают 1.77 на победу «Фламенго», 3.30 они дают на ничью, 5.40 — на победу «Флуминенсе».

    • Эксперты LiveSport возлагают большие надежды на матч в плане зрелищности. Ставки доступны в их прогнозе.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Фламенго» — «Флуминенсе» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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