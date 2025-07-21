«Фламенго» имеет возможность сблизиться с лидером таблицы, если победит в этом матче. В прошлом туре клуб проиграл «Сантосу», из-за чего немного отстал в борьбе за первое место.
«Флуминенсе» близок к первой шестерке. Клуб проиграл «Крузейро», но остается в двух пунктах от 6-й строчки.
Очные встречи: «Фулминенсе» выиграл только в одном из пяти матчей, «Фламенго» имеет 3 победы, один раз команды сыграли вничью.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают 1.77 на победу «Фламенго», 3.30 они дают на ничью, 5.40 — на победу «Флуминенсе».
- Эксперты LiveSport возлагают большие надежды на матч в плане зрелищности. Ставки доступны в их прогнозе.
Трансляция матча
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