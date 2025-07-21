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    Дерби «Фла» — «Флу» редко бывает скучным

    Фламенго — Флуминенсе. Ставка (к. 1.90) и прогноз на чемпионат Бразилии 21 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Флуминенсе»
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    Жоржиньо
    21 июля в 16-м туре бразильской Серии А по футболу сыграют «Фламенго» и «Флуминенсе». Начало встречи — 1:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фламенго» — «Флуминенсе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 21 Июля 2025 года

    Фламенго

  • Клубный ЧМ. 1/8 финала
    •  Фламенго 01:30 Флуминенсе

    Флуминенсе

  • Клубный ЧМ. 1/8 финала
    •

    «Фламенго»

    Турнирное положение: пока «Фламенго» идет вторым в чемпионате Бразилии с 27 очками, но имеет игру в запасе перед «Крузейро», у которого на три очка больше.

    Последние матчи: в 14-м туре «Фламенго» неожиданно уступил в гостях «Сантосу» со счетом 0:1. Команда выглядела на удивление пассивно и полностью заслужила поражение, соперник был гораздо мотивированнее и играл лучше. При этом «Фла» выставил сильнейший состав на данный момент.

    Ранее был домашний успех с «Сан-Паулу» (2:0) и поражение в КЧМ-2025 с «Баварией» (2:4).

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    • Не сыграют: травмированы — Алекс Сандро (з), Айртон (з), Майкл (п), Педро (п), Пульгар (п), дисквалифицирован — Бруно Энрике (п).

    Состояние команды: по-прежнему подопечные Луиса Фелипе являются главными фаворитами чемпионата и обладают сильнейшим составом в лиге. Даже уход Жерсона в «Зенит» не выглядит критичным, выбор в средней линии у команды огромный, а в скором времени ожидается переход Хорхе Карраскаля из «Динамо», который намного тоньше и креативнее бывшего капитана.

    «Флуминенсе»

    Турнирное положение: после 12 матчей «Флуминенсе» располагается на 7-м месте с 20 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в прошлом игру «Флуминенсе» уступил на своем поле нынешнему лидеру Серии А «Крузейро» со счетом 0:2. Уже к перерыву соперник отличился дважды, после чего спокойно сосредоточился на удержании счета, а «Флу», несмотря на яростные попытки отыграться, так и не смог забить хотя бы гол.

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    До этого было поражение в плей-офф КЧМ-2025 от «Челси» (0:2) и победа над «Аль-Хилялем» (2:1).

    Не сыграют: травмированы — Отавио (п).

    Состояние команды: команда Ренату Гаушу пока в этом сезоне заслуживает лестных отзывов своей игрой. Она отлично выглядела на Клубном чемпионате мира, неплохо смотрится и в Серии А, где идет недалеко от лидеров, при этом имея несколько матчей в запасе.

    Статистика для ставок

    • В финале штата Кариока-2025 «Фламенго» был сильнее по сумме двух матчей (0:0, 2:1), а матч в группе завершился вничью (0:0)

    • В прошлом сезоне в Серии А «Флу» уступил сначала дома (0:1), но затем взял реванш в гостях (2:0)

    • В полуфинале штата Кариока «Фламенго» был сильнее в двухматчевом противостоянии (2:0, 0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Фламенго» дают 1,80, а на «Флуминенсе» — 5,10, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2 идет за 1,84, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,90.

    Прогноз: главное бразильское дерби «Фла» — «Флу» почти всегда получается очень непредсказуемым. Команды многое роднит, они играют на одном стадионе, легендарной «Маракане», некоторые футболисты выступали в составах обоих клубов.

    Нынешний наставник «Флуминенсе» Ренату Гаушу как игрок был легендой «Фламенго» и капитаном, а потом много лет успешно возглавлял «менгао». Как и его визави Фелипе Луис, он проповедуют атакующий стиль игры, поэтому есть смысл рассчитывать на голы.

    Основная ставка: тотал больше 2 за 1,90.

    Прогноз: обычно дерби получается очень жарким и выливается в многочисленные стычки по всему поля, поэтому есть смысл рискнуть и заиграть удаление в матче.

    Дополнительная ставка: будет удаление в матче за 3,70.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фламенго — Флуминенсе?

    Матч Фламенго — Флуминенсе состоится 21 июля 2025 года в 01:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Фламенго — Флуминенсе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фламенго — Флуминенсе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фламенго — Флуминенсе?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фламенго — Флуминенсе?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Фламенго» дают 1,80, а на «Флуминенсе» — 5,10, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

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