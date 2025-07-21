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    Дркушич рассказал о задачах «Зенита» на сезон

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    Центральный «Зенита» Ваня Дркушич сообщил о том, какие задачи поставило руководство перед игроками на этот сезон.

    Ваня Дркушич
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    Ваня Дркушич

    «Сейчас в "Зените" двойная мотивация из-за того, что не получилось выиграть РПЛ в прошлом сезоне? Не знаю, как было раньше. Я ведь здесь полгода. Но видно, что ребята очень стараются на тренировках и выкладываются в каждой игре. Думаю, результат может быть только хороший.

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    • Задача выиграть чемпионство досрочно? Это будет самый лучший сценарий. Если мы выиграем чемпионство за десять туров до конца, отлично. Это значит, что мы практически не проигрывали. Но мы понимаем, что чемпионат очень сложный. Много качественных команд, так что, наверное, надо будет биться до конца.

    Кто главный конкурент "Зенита"? Все топ-клубы: "Краснодар", ЦСКА, "Спартак", "Динамо", — сказал словенец "СЭ".

    В матче первого тура РПЛ нового сезона "Зенит" одержал волевую победу над "Ростовом" со счетом 2:1. Теперь ему предстоит игра в гостях с "Рубином" 27 июля.

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