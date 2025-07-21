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    Дмитрий БариновТрансферный дайджест. 15 — 22 июля
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    Челестини высказался о ничье с «Оренбургом»

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    Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал ничью своей команды в гостевом матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).

    Фабио Челестини
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    Фабио Челестини

    «Мы недостаточно хорошо работали с мячом, недостаточно имели терпения в этом матче. Прекрасно знали, что команда соперника играет по схеме 3–5–2. Мы знали, что надо разыгрывать и раскачивать игру, переводить с одного фланга на другой. Мы все время пытались продолжить вертикальную игру. Во втором тайме мы начали играть чуть лучше, но этого было недостаточно, чтобы мы могли сегодня одержать победу. Необходимо было терпеть и разыгрывать, что мы не сделали», — приводит слова Челестини «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Следующий матч ЦСКА проведет дома против «Ахмата» 27 июля.

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