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    Юнион — Брюгге: смотреть матч онлайн в прямом эфире

    Футбол Юнион Брюгге
    В 19:30 мск. 20.07.2025 в Суперкубке Бельгии по футболу начнется футбольный матч между командами Юнион и Брюгге. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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    Предстоящий футбольный матч Юнион — Брюгге обещает стать ярким событием для болельщиков. Эти две команды уже давно известны своими зрелищными встречами, где эмоции болельщиков зашкаливают, а на поле разворачивается настоящая спортивная драма.

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    Последний матч команд между собой: Юнион — Брюгге 0:0.

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