Юнион — Брюгге: прогноз на Суперкубок Бельгии и ставка за 2.63

20 июля в финале Суперкубка Бельгии по футболу сыграют «Юнион» Сент-Жиллуаз и «Брюгге». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Юнион» — «Брюгге», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Юнион»

Турнирное положение: «Апачи» продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Юнион» Сент-Жиллуаз на 3 очка опередил ближайшего преследователя. А вот отличились игроки команды 22 результативными выстрелами в 10 матчах финального турнира.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Апачи» сумели одолеть «Париж» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Фейеноордом» (1:1). А вот поединок с ПСВ завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Юнион» Сент-Жиллуаз забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Апачи» в летних спаррингах выглядят не столь выгодно. В 4 контрольных поединках они победили лишь дважды.

Причем «Юнион» Сент-Жиллуаз традиционно удачно противостоит «Брюгге». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при 3 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и забивать в составе «апачей» уж точно есть кому.

«Брюгге»

Турнирное положение: «Чёрно-синие» минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Брюгге» на 3 очка отстал от чемпиона. А вот в собственные ворота команда пропустила 6 мячей в 10 поединках финального этапа.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Чёрно-синие» переиграли загребскую «Локомотиву» (3:0).

До того команда подписала мировую с «Ракувом» (1:1). А вот несколько ранее она не смогла одолеть «Рейнджерс» (2:2).

При этом «Брюгге» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Чёрно-синие» вполне преуспевают в плане надежности тылов. Да и в 4 летних контрольных поединках команда победила 2 раза при 2 ничьих.

При этом «Брюгге» не проигрывает еще с конца апреля. Причем в том матче команда уступила как раз «Юниону».

Команда в межсезонье заметно обновляется. Зато по-прежнему в строю опытнейший Ханс Ванакен, на счету которого 10 забитых мячей в минувшем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда явно постарается впервые за почти полтора года обыграть «Юнион».

Статистика для ставок

«Брюгге» не проигрывает уже почти 3 месяца

«Юнион» не пропускал от «Брюгге» в двух последних очных поединках

«Брюгге» в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Юнион» Сент-Жиллуаз — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.83.

Прогноз: «Чёрно-синие» вполне преуспевают в летних спаррингах, и явно будут активны в атаке.

«Брюгге» имеет в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Брюгге» за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40