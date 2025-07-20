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    Завоюет ли «Брюгге» Суперкубок Бельгии?

    Юнион — Брюгге: прогноз на Суперкубок Бельгии и ставка за 2.63

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    Прогноз и ставки на «Юнион» — «Брюгге»
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    Ханс Ванакен
    20 июля в финале Суперкубка Бельгии по футболу сыграют «Юнион» Сент-Жиллуаз и «Брюгге». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Юнион» — «Брюгге», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бельгия. Суперкубок 20 Июля 2025 года

    Юнион

  • Брюссель
    •  Юнион 19:30 Брюгге

    Брюгге

  • Брюгге
    •

    «Юнион»

    Турнирное положение: «Апачи» продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Юнион» Сент-Жиллуаз на 3 очка опередил ближайшего преследователя. А вот отличились игроки команды 22 результативными выстрелами в 10 матчах финального турнира.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Апачи» сумели одолеть «Париж» (1:0).

    До того команда подписала мировую с «Фейеноордом» (1:1). А вот поединок с ПСВ завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Юнион» Сент-Жиллуаз забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Апачи» в летних спаррингах выглядят не столь выгодно. В 4 контрольных поединках они победили лишь дважды.

    Причем «Юнион» Сент-Жиллуаз традиционно удачно противостоит «Брюгге». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при 3 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и забивать в составе «апачей» уж точно есть кому.

    «Брюгге»

    Турнирное положение: «Чёрно-синие» минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Брюгге» на 3 очка отстал от чемпиона. А вот в собственные ворота команда пропустила 6 мячей в 10 поединках финального этапа.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Чёрно-синие» переиграли загребскую «Локомотиву» (3:0).

    До того команда подписала мировую с «Ракувом» (1:1). А вот несколько ранее она не смогла одолеть «Рейнджерс» (2:2).

    При этом «Брюгге» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Чёрно-синие» вполне преуспевают в плане надежности тылов. Да и в 4 летних контрольных поединках команда победила 2 раза при 2 ничьих.

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    При этом «Брюгге» не проигрывает еще с конца апреля. Причем в том матче команда уступила как раз «Юниону».

    Команда в межсезонье заметно обновляется. Зато по-прежнему в строю опытнейший Ханс Ванакен, на счету которого 10 забитых мячей в минувшем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда явно постарается впервые за почти полтора года обыграть «Юнион».

    Статистика для ставок

    • «Брюгге» не проигрывает уже почти 3 месяца

    • «Юнион» не пропускал от «Брюгге» в двух последних очных поединках

    • «Брюгге» в среднем пропускает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Юнион» Сент-Жиллуаз — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.83.

    Прогноз: «Чёрно-синие» вполне преуспевают в летних спаррингах, и явно будут активны в атаке.

    «Брюгге» имеет в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Брюгге» за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Юнион — Брюгге?

    Матч Юнион — Брюгге состоится 20 июля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: Бельгия. Про Лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Юнион — Брюгге?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Юнион — Брюгге?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.63.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Юнион — Брюгге?

    Смотреть матч турнира Бельгия. Про Лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Юнион — Брюгге?

    Коэффициенты букмекеров: «Юнион» Сент-Жиллуаз — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.63.

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    Юнион — Брюгге: прогноз и ставка за 2.63, статистика, коэффициенты матча 20.07.202519:30. Завоюет ли «Брюгге» Суперкубок Бельгии?
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