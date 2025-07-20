Глушаков: Будет интересно посмотреть на конкуренцию в атаке «Спартака»

Экс-полузащитникоценил дебют нападающегоза «красно-белых».

«Пока входит в игровой ритм. Не знаю, какие были задачи и цели на игру, но тренер сказал, что Антон справился. Знаю его, Заболотный всегда в борьбе, много бегает, выигрывает верхние мячи. Его вчера и побили хорошо. Пока сложно оценивать его дебют, это только первая игра. Плюс команда, которая закрывается в обороне.

Есть конкуренция. С Угальде "Спартак" может играть низом в комбинационный футбол, а при Заболотном можно бить мяч вперед, а он зацепится, продавит, снимет второй этаж. Так что можно использовать разные системы. Еще и Ливай Гарсия есть в составе, в конце прошлого сезона неплохо себя проявил. Так что будет интересно посмотреть на конкуренцию впереди», — сказал Глушаков «Матч ТВ».

Напомним, что в 1-м туре РПЛ сезона 2025/2026 «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0. В следующем поединке «красно-белые» сыграют против «Балтики» 26-го июля.