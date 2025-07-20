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    Глушаков: Будет интересно посмотреть на конкуренцию в атаке «Спартака»

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    Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков оценил дебют нападающего Антона Заболотного за «красно-белых».

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Пока входит в игровой ритм. Не знаю, какие были задачи и цели на игру, но тренер сказал, что Антон справился. Знаю его, Заболотный всегда в борьбе, много бегает, выигрывает верхние мячи. Его вчера и побили хорошо. Пока сложно оценивать его дебют, это только первая игра. Плюс команда, которая закрывается в обороне.

    Есть конкуренция. С Угальде "Спартак" может играть низом в комбинационный футбол, а при Заболотном можно бить мяч вперед, а он зацепится, продавит, снимет второй этаж. Так что можно использовать разные системы. Еще и Ливай Гарсия есть в составе, в конце прошлого сезона неплохо себя проявил. Так что будет интересно посмотреть на конкуренцию впереди», — сказал Глушаков «Матч ТВ».

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