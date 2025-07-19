Источник: Санчо близок к переходу в «Ювентус»

Английский полузащитникблизок к переходу в

Вингер «Манчестер Юнайтед» на этой неделе прибыл в Турин и провел переговоры с руководством «бьянконери». Стороны согласовали четырехлетний контракт с зарплатой около 6 миллионов евро в год без учета бонусов, сообщает Sportmediaset.

«Ювентус» также близок к соглашению с «Манчестер Юнайтед» о сумме трансфера — около 25 миллионов евро, которая включает ряд бонусов. Сделку ожидают закрыть к следующему четвергу, 24 июля.

В сезоне-2024/25 Санчо выступал на правах аренды за «Челси», сыграв 42 матча во всех турнирах, забив пять голов и сделав 10 результативных передач.