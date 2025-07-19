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    Манфред Угальде«Спартак» — «Динамо» Махачкала. Онлайн, прямая трансляция
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    Конте: Наша цель — сделать так, чтобы неаполитанский народ гордился

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи
    Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о предстоящем сезоне Серии А.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Есть ли команда, более голодная до побед, чем "Наполи"? Нам нужно взглянуть на себя, как и в прошлом году, думая о самосовершенствовании и росте. Безусловно, когда на твоей футболке "скудетто", ты считаешься фаворитом, нам нельзя отступать. После серии побед "Ювентуса" за ним последовали другие команды, и это показывает, насколько это сложно. Мы уже видели это два сезона назад, и со "скудетто" на груди мы финишировали десятыми. Этот опыт ещё больше укрепил всю команду, ведь мы понимаем, что легко не будет.

    Президент очень умён: он не ставит передо мной никаких конкретных целей, понимая, кто играет в нашей команде и к чему все стремятся. Цель — сделать так, чтобы неаполитанский народ гордился. Появился симбиоз. Я помню все аншлаговые матчи, начиная с ранних раундов Кубка Италии. Неаполитанский народ увидел команду, которая прежде всего сражалась за футболку, и это должно продолжаться. Помните, побеждает всегда команда», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

    Напомним, что «Наполи» является действующим чемпионом Италии.

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