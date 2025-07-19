Конте: Наша цель — сделать так, чтобы неаполитанский народ гордился

Главный тренервысказался о предстоящем сезоне Серии А.

«Есть ли команда, более голодная до побед, чем "Наполи"? Нам нужно взглянуть на себя, как и в прошлом году, думая о самосовершенствовании и росте. Безусловно, когда на твоей футболке "скудетто", ты считаешься фаворитом, нам нельзя отступать. После серии побед "Ювентуса" за ним последовали другие команды, и это показывает, насколько это сложно. Мы уже видели это два сезона назад, и со "скудетто" на груди мы финишировали десятыми. Этот опыт ещё больше укрепил всю команду, ведь мы понимаем, что легко не будет.

Президент очень умён: он не ставит передо мной никаких конкретных целей, понимая, кто играет в нашей команде и к чему все стремятся. Цель — сделать так, чтобы неаполитанский народ гордился. Появился симбиоз. Я помню все аншлаговые матчи, начиная с ранних раундов Кубка Италии. Неаполитанский народ увидел команду, которая прежде всего сражалась за футболку, и это должно продолжаться. Помните, побеждает всегда команда», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

Напомним, что «Наполи» является действующим чемпионом Италии.