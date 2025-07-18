Йованович: Николич действительно любит ЦСКА

Тренер «Партизана»высказался по поводу уходаиз ЦСКА. Армейцев летом возглавил швейцарец

«Это было неожиданно. Но Марко — умный парень, он всегда ищет лучший вариант. Я знаю, что это было одно из самых сложных решений в его жизни, он был очень расстроен, но принял его. Марко любит ЦСКА и российский футбол. Все болельщики подходили к нему за фото, и я думаю, что он вошел в историю московского клуба. Николич показал, что он тренер, который выигрывает трофеи везде, где работает.

Николич действительно любит ЦСКА. У него не было такого бюджета, как у других команд, но он добился отличных результатов, побеждая клубы с большими вложениями. Это показывает, что тренер — ключ к успеху. У Марко были отличные отношения с руководством ЦСКА, и я уверен, что однажды он вернется в Россию», — сказал Йованович в интервью «СЭ».

Сейчас Марко Николич возглавляет греческий АЕК.