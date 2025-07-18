Генич — о новом сезоне РПЛ: Это будет сложнейший постчемпионский сезон «Краснодара»

Российский комментаторвысказался о шансахна победу в новом сезоне РПЛ.

«Многие подозревают, что у меня какая‑то обида на "Краснодар", что они мне что‑то задолжали, где‑то, может быть, им дорогу перешел или они мне — ни в коем случае, у меня прекрасные отношения с "Краснодаром". Я высказал исключительно свою точку зрения.

Могу переобуться где‑то после 20‑го тура, когда "Краснодар" будет в лидерах, но на данный момент я переобуваться не буду. Это будет сложнейший постчемпионский сезон "Краснодара", в котором ему не удастся попасть в тройку», — сказал Генич «Матч ТВ».

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Краснодар» сыграет против «Пари НН» 20-го июля.