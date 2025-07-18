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    LiveSport.Ru опубликовал полный календарь АПЛ сезона 2025/26

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    В разделе календарей на сайте LiveSport.Ru появился полный календарь российской Премьер-лиги сезона 2025/26 годов.

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    Новый сезон английской Премьер-лиги стартует 15-го августа матчем между действующим чемпионом «Ливерпулем» и «Борнмутом». Начало встречи — 22:00 по мск.

    Последний 38-й тур чемпионата Англии пройдет 24-го мая 2026-го года. Все матчи начнутся в 18:00 по мск.

    Уже в стартовом туре АПЛ состоится интересная встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом».

    Первое принципиальное противостояние сезона пройдет в 4-м туре. «Манчестер Сити» примет «Манчестер Юнайтед» 13-го сентября.

    Лондонское дерби между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» состоится 22-го ноября в рамках 12-го тура АПЛ. Игра начнется в 18:00 мск. Буквально в следующем туре ожидается еще одно дерби столицы Англии между «Челси» и «канонирами».

    Принципиальное противостояние последних лет — это «Ливерпуль» против «Манчестер Сити». Сначала эти команды сыграют 8-го ноября в рамках 11-го тура, а затем 7-го февраля 2026-го года в 25-м туре.

    В одном из заключительных туров (36) «Ливерпуль» примет на своем поле «Челси». Возможно, это игра будет очень важной с точки зрения турнирного положения.

    Livesport.Ru в течении всего сезона проводит текстовые онлайн-трансляции, за которыми можно следить на сайте. Узнавайте результаты матчей по этой ссылке, а все прогнозы на матчи АПЛ можно посмотреть тут.

    Полный календарь чемпионата Англии сезона 2025/2026 можно посмотреть по этой ссылке.

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