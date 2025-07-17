«Сантос» в прошлом туре обыграл «Форталезу», благодаря чему избежал попадания в зону вылета. Однако теперь клуб ждет серьезное испытание.
«Фламенго» — текущий лидер чемпионата. Гости выиграли три матча подряд и точно не собираются на этом останавливаться.
«Фламенго» наверняка можно считать фаворитом. Клуб много забивает, мало пропускает и проиграл только в одном из 12 сыгранных матчей турнира.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают такие котировки: 4.45 на победу «Сантоса», 3.35 на ничью, 1.91 на победу «Фламенго».
- На LiveSport. Ru доступен прогноз экспертов. Они считают, что у «Сантоса» нет шансов.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Сантос» — «Фламенго» смотрите на LiveCup. Run.
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