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    «Фламенго» разберет своего соперника

    Сантос — Фламенго. Ставка (к. 1.90) и прогноз на чемпионат Бразилии 17 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сантос» — «Фламенго»
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    Джорджиан де Арраскаэта — лидер полузащиты «Фла»
    17 июля в 14-м туре бразильской Серии А по футболу сыграют «Сантос» и «Фламенго». Начало встречи — 2:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сантос» — «Фламенго», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 17 Июля 2025 года

    Сантос

  • Бразилия. Серия А
    •  Сантос 02:00 Фламенго

    Фламенго

  • Клубный ЧМ. 1/8 финала
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    «Сантос»

    Турнирное положение: сейчас «Сантос» занимает 16-е место в таблице Серии А с 11 очками.

    Последние матчи: в 12-м туре «Сантос» выиграл в гостях у «Форталезы» со счетом 3:2. Уже после первого тайма команда вела с разницей в два мяча после точных ударов Барреала и Гильерме. В середине второго тайма соперник смог сравнять счет, но на последних минутах «Сантосу» удался навал, и команда вырвала победу после автогола защитника «Форталезы».

    Ранее в товарищеском матче была побеждена «Деспортива» (3:1) и случилось домашнее поражение от «Ботафого» (0:1).

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    • Не сыграют: дисквалифицированы — Неймар (н), Ролльхайзер (п), Клермон (з).

    Травмированы — Жил (з), Игор Винисиус (з).

    Состояние команды: не лучший старт в чемпионате в конце апреля привел к назначению на пост главного тренера Клебера Шавьера. Новый наставник не сильно выправил ситуацию и «Сантос» продолжает балансировать на грани вылета, несмотря на довольно приличный состав. Но многие звезды, в том числе и Неймар, пока играют гораздо ниже своих возможностей.

    «Фламенго»

    Турнирное положение: после 12 матчей «Фламенго» является лидером чемпионата Бразилии с 27 очками вместе с «Крузейро».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: встреча 13-го тура для «Фламенго» против «Сан-Паулу» проходила при полном территориальном и игровом преимуществе, но только во втором тайме «менгао» смогли сломить сопротивление соперника, забив дважды. Отличились Луис Араужо и Ян Уоллас.

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    До этого было поражение на КЧМ-2025 от «Баварии» (2:4) и ничья с «Лос-Анджелесом» (1:1).

    Не сыграют: травмирован — Пульгар (п).

    Состояние команды: пока «Фламенго» подтверждает статус главного фаворита нынешнего сезона, лидируя в таблице Серии А с «Крузейро», но имея при этом на игру меньше. У Фелипе Луиса очень крепкий и глубокий состав, поэтому он имеет возможность играть успешно сразу на несколько фронтов. Ушел из команды капитан Жерсон, но помимо него остались Аллан, Жоржиньо, де Арраскаэта и, скорее всего, будет куплен кто-то еще.

    Статистика для ставок

    • В 2023 году «Сантос» проиграл дома (2:3), но затем выиграл в гостях (2:1)

    • В 2022 году обе встречи остались за «Фламенго» (2:1, 3:2)

    • В 2021 году «Фламенго» выиграл на выезде (4:0), но уступил на своем поле (0:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Сантоса» дают 4,30, а на «Фламенго» — 1,90, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,65, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,24.

    Прогноз: «Фламенго» намного сильнее своего соперника, который к тому же очень сильно обескровлен, поэтому должен добить победу. Пока у команды нет матчей Кубка Либертадорес и будет фактически сильнейший состав. Дальше главное дерби страны «Фла» — «Флу», поэтому надо подойти в отличном настроении к игре против главного и извечного соперника.

    Основная ставка: победа «Фламенго» за 1,90.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: «Фламенго» выиграет с форой -1,5 за 3,40.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сантос — Фламенго?

    Матч Сантос — Фламенго состоится 17 июля 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сантос — Фламенго?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Фламенго» выиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сантос — Фламенго?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Фламенго» выиграет» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сантос — Фламенго?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сантос — Фламенго?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Сантоса» дают 4,30, а на «Фламенго» — 1,90, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

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