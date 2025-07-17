Непомнящий: Этот сезон будет гораздо интереснее предыдущих

Известный российский тренерв разговоре споделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

«Какие ожидания от сезона в плане качества? Мне кажется, что следующий сезон будет гораздо интереснее предыдущих. К "Зениту" и "Краснодару" добавятся "Динамо" с амбициями Карпина, ЦСКА тоже с новым тренером.

Межсезонье с таким обилием скандалов никак не повлияет ли на атмосферу турнира обильное на скандалы межсезонье? У нас всегда, чем хуже, тем лучше. Только добавит интереса. Скандалы мало касаются игроков, тренеров и других действующих лиц. Это все вокруг, они на это мало реагируют.

В нынешней ситуации 11 российских тренеров и 5 зарубежных в РПЛ — нормальный расклад? Уже нормальный, мне кажется. Ситуация в нашу пользу. И даже иностранные, кроме спартаковского, уже проверенные временем. У меня нет претензий ни к кому, кроме Николича, который безвременно покинул наш чемпионат. Ну, и Личка, пусть не по собственному желанию. Такие тренеры нам нужны. Они строили нормальные отношения с игроками. К сожалению, так получилось», — сказал Непомнящий.

Также бывший главный тренер «Томи» высказался по поводу оптимального количества участников РПЛ и назвал фаворита в борьбе за чемпионский титул.

«В этом случае у меня нет очевидного ответа. С одной стороны, хочется, чтобы у нас больше команд было. С другой понимаю, что если нет реальной возможности, когда теряем клуб за клубом, то зачем увеличивать. Но вообще 16 — это золотой стандарт. Мы же все-таки северная страна. Тем более сейчас придумали длинный Кубок. Поэтому количества игр хватает. Вопрос в том, чтобы у нас была возможность проводить матчи в комфортных условиях. Играть во второй половине декабря или в начале марта как-то не очень. Для 16 команд легко календарь составлять, это точно.

Чемпион? Наверное, "Зенит". Все-таки очень сильных игроков сейчас приобрел. И Луис Энрике прибавит. Просто мне кажется, что пока этого парня неправильно используют. Ему необходим простор, чтобы доставить мяч, куда нужно. А сдвоенный фланг ему не подходит, соперник успевает перестроиться и острота теряется. Но придет Жерсон, который умеет на себя брать, и там все волей-неволей перестроится», — добавил специалист.

Прогнозы и ставки на футбол

Старт сезона-2025/2026 в РПЛ состоится 18 июля матчем между московским «Динамо» и «Балтикой». Действующим чемпионом страны является «Краснодар».