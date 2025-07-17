Гончаренко: В «Пари НН» всё рухнуло, поскольку почти в любом клубе есть незаменимые игроки

Наставниквысказался о провале клуба в прошлом сезоне РПЛ.

«Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице и уступил в стыковых матчах «Сочи».

«Зимой мы сделали неплохие трансферы. Это было быстро и то, что надо. То есть команда хорошо подготовилась, всё работало. А потом рухнуло. Почти в любом клубе есть незаменимые игроки.

Поэтому травма Кокшарова — первая пробоина, которую мы получили. Сразу сломалась игра в атаке. Более того, команда с его приходом на сборах поняла, что это нападающий, на которого можно рассчитывать.

Вторая пробоина — Тичич. Для РПЛ это очень хорошо игрок: быстрый, выносливый, техничный, классно продвигает мяч. Дальше началась какая-то цепная реакция. Я посчитал, что нам нужен Агапов, чтобы усилить позицию. Это качественный игрок для РПЛ. Высокорослый, быстрый, хорошо работает с мячом, может закрыть позицию как латераля, так и центрального защитника. Илья успел сыграть четыре матча, но потом вылетел и он — случилась третья пробоина.

Калинский, который тоже идеально подходит под чемпионат России. Он тоже вылетел по травме. Для "Пари НН" все четверо — основные и важные игроки», — сказал Гончаренко «Чемпионату».