Булатов — о новом сезоне РПЛ: Интересно, как «Зенит» отреагирует на нечемпионство

Бывший футболистподелился ожиданиями от предстоящего сезона российской Премьер-лиги.

«Что жду от нового сезона РПЛ в плане качества? Я думаю, примерно то же самое плюс-минус. Больших вливаний легионеров нет, составы кардинально почти нигде не поменялись. Но интрига куда больше. Интересно, как "Зенит" отреагирует на нечемпионство. Думаю, с первых туров возьмется за дело, и будет наверстывать. Видно, что болельщики отходят от этого шока с Fan Id, начинают возвращаться на трибуны. Это радует. Надеюсь, что заполняемость будет все больше и больше.

Звезды в РПЛ все равно едут, только из-за денег? Да, деньги. Финансовый вопрос на первом месте. Тот же Жерсон. Понимает, что это один из последних жирных контрактов. Если он до сих пор не смог перебраться из Бразилии в солидный европейский клуб, значит теперь хочет просто заработать. Анчелотти сказал, что из-за него теперь будет смотреть чемпионат России. Но ему надо, грубо говоря, по три в каждой игре отдавать, или забивать, чтобы приглашался в сборную. Всегда легче с теми, кто под боком. Ну, и в Европе играющие суперзвезды. А так место в сборной от него чуть отдаляется.

В каких игровых компонентах российским командам нужно добавлять, чтобы соответствовать европейским образцам выше среднего? Я бы больше говорил не о командах, а об игроках. В антропометрии, в первую очередь. Работать с мячом уже не научишь, если были пробелы в детстве. Если о командной игре, то мы не умеем вскрывать оборону в позиционной атаке, если соперник встает в автобус. А позиционная атака, на мой взгляд, первый признак классности команды. И качество исполнения на заключительной трети поля. Много чего, в чем надо прибавлять.

В нынешней ситуации 11 российских тренеров и 5 зарубежных в РПЛ — нормальный расклад? Радует момент, что больше дают шансов российским специалистам. Слишком уж много посредственных в последнее время приезжало из-за рубежа. Никто себя по большому счету не проявил.

Одно дело, когда Спаллетти привносит в чемпионат свой класс, свой стиль и дает качество. Другое, вот нынешние. Даже Личка. Что он дал в плане результата и главное сбалансированности игры в "Динамо"? Слишкович в "Оренбурге" ничем себя не проявил, могли уехать вниз далеко и надолго, не случись такой ситуации. Илич в Нижнем был — тоже ничего хорошего. Надо доверять своим», — сказал Булатов изданию LiveSport.Ru.

Новый сезон российской Премьер-лиги стартует завтра, 18-го июля. В 1-м поединке московское «Динамо» сыграет против «Балтики». За прогнозами на все матчи сезона следите здесь.