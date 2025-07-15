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    Таранов: Только время покажет, удастся ли Челестини реализовать свои задумки в ЦСКА

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    Экс-футболист ЦСКА Иван Таранов высказался о главном тренере армейской команды Фабио Челестини.

    Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА
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    Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА

    «Я бы не сказал, что Челестини зарекомендовал себя в ЦСКА, хоть и выиграв Суперкубок России. Это победа — на багаже Николича. Только время покажет, удастся ли Челестини реализовать свои задумки в ЦСКА. Но ЦСКА сохранил костяк команды и пытается усилиться, поэтому я ожидаю от команды самых высоких ожиданий.

    Судя по последним нарезкам с тренировок ЦСКА, Челестини — хороший специалист, который может достигать самых высоких задач», — сказал Таранов Чемпионату.

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