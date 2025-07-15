Таранов: Только время покажет, удастся ли Челестини реализовать свои задумки в ЦСКА

Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА Фото: globallookpress.com
«Я бы не сказал, что Челестини зарекомендовал себя в ЦСКА, хоть и выиграв Суперкубок России. Это победа — на багаже Николича. Только время покажет, удастся ли Челестини реализовать свои задумки в ЦСКА. Но ЦСКА сохранил костяк команды и пытается усилиться, поэтому я ожидаю от команды самых высоких ожиданий.
Судя по последним нарезкам с тренировок ЦСКА, Челестини — хороший специалист, который может достигать самых высоких задач», — сказал Таранов Чемпионату.
Напомним, что в 1-м туре нового сезона РПЛ ЦСКА сыграет против «Оренбурга» 21-го июля.