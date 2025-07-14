Онана останется основным вратарем «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед»останется первым номером команды в новом сезоне, сообщает iNews.

Руководство клуба не планирует тратить значительные средства на нового вратаря, сосредоточившись на усилении других позиций.

Тем не менее, «красные дьяволы» продолжают следить за Эмилиано Мартинесом из «Астон Виллы» как потенциальным вариантом на будущее.

Онана недавно получил повреждение подколенного сухожилия. В минувшем сезоне камерунец провёл 50 матчей за клуб, в 11 из них сохранив ворота в неприкосновенности. Его контракт с «МЮ» действует до лета 2028 года.