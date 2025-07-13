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    Шаронов: «Челси» будет крайне сложно выиграть у такого ПСЖ

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Англии Челси Футбол Франции ПСЖ
    Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался о предстоящем финальном матче КЧМ-2025 между «Челси» и ПСЖ.

    Энцо Мареска — главный тренер «Челси»
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    Энцо Мареска — главный тренер «Челси»

    «Челси будет крайне сложно выиграть у такого ПСЖ. Сейчас нынешний ПСЖ в любом матче является фаворитом. Это работа Луиса Энрике. Мы видим картину, когда Мбаппе ушёл и команда стала играть сильнее. Все отрабатывают и в атаке, и в обороне. Это говорит о многом.

    Что значит, нынешний ПСЖ играет без звёзд? Футболисты прогрессируют, развиваются и превращаются в них. Работа тренера не только в результатах, а в прокачке игроков, что и демонстрирует Луис Энрике. Теперь ПСЖ пожинает плоды его работы», — сказал Шаронов Чемпионату.

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    • Финальный матч КЧМ-2025 между «Челси» и ПСЖ состоится сегодня, 13-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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