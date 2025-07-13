Шаронов: «Челси» будет крайне сложно выиграть у такого ПСЖ

Бывший главный тренервысказался о предстоящем финальном матче КЧМ-2025 между

«Челси будет крайне сложно выиграть у такого ПСЖ. Сейчас нынешний ПСЖ в любом матче является фаворитом. Это работа Луиса Энрике. Мы видим картину, когда Мбаппе ушёл и команда стала играть сильнее. Все отрабатывают и в атаке, и в обороне. Это говорит о многом.

Что значит, нынешний ПСЖ играет без звёзд? Футболисты прогрессируют, развиваются и превращаются в них. Работа тренера не только в результатах, а в прокачке игроков, что и демонстрирует Луис Энрике. Теперь ПСЖ пожинает плоды его работы», — сказал Шаронов Чемпионату.

Финальный матч КЧМ-2025 между «Челси» и ПСЖ состоится сегодня, 13-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.