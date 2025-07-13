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    • Официально: «Зенит» объявил о переходе Жерсона
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    Семак: Жерсон поможет нам и разнообразит игру в центре

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход бразильского полузащитника Жерсона в клуб из Санкт-Петербурга.

    Жерсон
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    Жерсон

    «Пока Жерсон ещё не провёл ни одной тренировки вместе с командой и его состояние будем оценивать в ближайшие игры. Завтра у него будет тестирование, чтобы понять, в каком он состоянии на сегодняшний день. И, исходя из состояния, будем планировать подготовку к началу чемпионата, далее все будет зависеть от индивидуальных особенностей, насколько быстро наберёт форму, сколько потребуется времени, чтобы функционально подойти.

    Что касается игровых качеств, конечно, это очень хороший и качественный футболист, который поможет нам и разнообразит игру в центре. Думаю, будет играть важную роль», — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

    Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» за 20 млн евро, которые были прописаны в контракте бразильца с клубом из Рио-де-Жанейро в качестве отступных.

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