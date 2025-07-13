22:00Челси — ПСЖОнлайн
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    «Челси» — ПСЖ: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Англии Челси Футбол Франции ПСЖ
    13 июля в 22:00 мск на «Мидоулэндс» в Ист Рутерфорде состоится финал клубного чемпионата мира — лондонский «Челси» и французский ПСЖ будут выяснять сильнейшего.

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    «Челси» и ПСЖ выиграли по 4 подряд поединка на этом турнире. В финал «аристократы» прошли благодаря победе над «Флуминенсе». ПСЖ разнес мадридский «Реал», причем до этого «парижане» одолели «Баварию» и не заметили «Интер Майами».

    ПСЖ имеет шанс стать самой сильной командой мира. Подопечные Луиса Энрике постараются выдать свою лучшую игру. «Челси» нужно приготовиться к серьезной проверке. Посмотрим, чья возьмет.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • ПСЖ ожидаемо фаворит букмекеров. Шансы команд на победу в матче оцениваются коэффициентами 4.95 и 1.76 соответственно. На победу «Челси» в финале коэффициент составляет 3.30, на успех ПСЖ — 1.35.

    • Эксперты LiveSport. Ru предложили два прогноза — на результативность и победителя поединка.

    • Искусственный интеллект уверен в победе ПСЖ со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Челси» — ПСЖ смотрите на LiveCup. Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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