«Челси» и ПСЖ выиграли по 4 подряд поединка на этом турнире. В финал «аристократы» прошли благодаря победе над «Флуминенсе». ПСЖ разнес мадридский «Реал», причем до этого «парижане» одолели «Баварию» и не заметили «Интер Майами».
ПСЖ имеет шанс стать самой сильной командой мира. Подопечные Луиса Энрике постараются выдать свою лучшую игру. «Челси» нужно приготовиться к серьезной проверке. Посмотрим, чья возьмет.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- ПСЖ ожидаемо фаворит букмекеров. Шансы команд на победу в матче оцениваются коэффициентами 4.95 и 1.76 соответственно. На победу «Челси» в финале коэффициент составляет 3.30, на успех ПСЖ — 1.35.
- Эксперты LiveSport. Ru предложили два прогноза — на результативность и победителя поединка.
- Искусственный интеллект уверен в победе ПСЖ со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Челси» — ПСЖ смотрите на LiveCup. Run.
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