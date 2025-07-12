«Черноморец» продлил контракт с Ракицким

Одесскийофициально объявил о продлении соглашения с опытным защитником. Информация о сроках нового контракта не разглашается.

Напомним, команда по итогам прошлого сезона покинула УПЛ и будет выступать в Первой лиге.

Ракицкий присоединился к «Черноморцу» 28 марта 2025 года в статусе свободного агента — до этого он покинул донецкий «Шахтер» летом 2024-го. За одесситов 35-летний футболист провел 9 матчей, отметившись одной голевой передачей, проводя на поле в среднем по 65 минут.

До возвращения в Украину Ракицкий выступал за турецкий «Адана Демирспор», а также за российский «Зенит».