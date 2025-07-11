Дивеев: Мы все понимаем сильные качества «Краснодара»

Защитниквысказался о предстоящем матче противв Суперкубке России.

«Мы все прекрасно понимаем, какая это команда, какие там футболисты. Могу перечислить всех. Мы все понимаем их сильные качества: где уязвимы, где нет. Считаю, завтра будет очень интересная игра. Мы все прекрасно знаем, как играет "Краснодар": в вертикальный футбол, как обороняются, как атакуют. Завтра будет интересная игра.

Наверное, для меня нападающие, так как они больше всех забивают. С Кордобой мы с Виллианом Рошей будем играть персонально. Понятно, он очень сильный и мощный, хорошо открывается за спину. Не впервые будем играть против него. То же самое можно сказать про любую другую линию "Краснодара". Наших игроков они тоже все прекрасно знают», — цитирует Дивеева «Спорт-Экспресс».

Поединок состоится 12 июля. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.