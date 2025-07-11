ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан НёргорНовый мотор полузащиты. Почему «Арсенал» купил 31-летнего Нёргора
    Все новости спорта

    Дивеев: Мы все понимаем сильные качества «Краснодара»

    Футбол Суперкубок России Футбол России ЦСКА Краснодар
    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о предстоящем матче против «Краснодара» в Суперкубке России.

    Игорь Дивеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Дивеев

    «Мы все прекрасно понимаем, какая это команда, какие там футболисты. Могу перечислить всех. Мы все понимаем их сильные качества: где уязвимы, где нет. Считаю, завтра будет очень интересная игра. Мы все прекрасно знаем, как играет "Краснодар": в вертикальный футбол, как обороняются, как атакуют. Завтра будет интересная игра.

    Наверное, для меня нападающие, так как они больше всех забивают. С Кордобой мы с Виллианом Рошей будем играть персонально. Понятно, он очень сильный и мощный, хорошо открывается за спину. Не впервые будем играть против него. То же самое можно сказать про любую другую линию "Краснодара". Наших игроков они тоже все прекрасно знают», — цитирует Дивеева «Спорт-Экспресс».

    Поединок состоится 12 июля. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Краснодар» дать бой армейцам?
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.15
    •
  • Синнер нокаутирует Джоковича и впервые выйдет в финал Уимблдона?
  • Синнер — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.83
    •
  • «Спартак» уверенно одолеет земляков
  • «Спартак» — «Родина». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.37
  • Экспресс дня 11 июля
  • Сегодня в 19:45
    •  3.15
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Синнер — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Спартак — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Жальгирис — Судува
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Анисимова — Свентек
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Туран — Кызылжар
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.29
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Женис — Жетысу
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры