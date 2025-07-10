«Динамо» Брест и «Вардар» добыли победы, «Железничар» и «Копер» сыграли вничью

«Железничар» Фото: globallookpress.com
Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Николай Хансен.
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Корвинул — Викингур Р 0:1
Голы: 0:1 Nikolaj Hansen (45 + 2'), 2:0 Кауан Элиас (43'), 3:0 Алисон Сантана (47'), 4:0 Кевин (74'), 5:0 Педриньо (87') Предупреждения: Donart Vitija (45 + 1'), Daniel Hafsteinsson (50'), Nikolaj Hansen (55'), Etnik Brruti (59'), Dreni Kryeziou (60'), Давид Эрн Атласон (79')
В еще одной игре македонский «Вардар» разгромил «Ла-Фиориту» из Сан-Марино с результатом 3:0.
Забитыми мячами смогли отличиться Азер Омеракидж и Мато Роджерс. Также автогол в пассиве Марко Маццотти.
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Вардар — Ла Фиорита 3:0
Голы: 1:0 Azer Omeragikj (47'), 2:0 Marco Mazzotti (автогол) (66'), 3:0 Rogers Mato (68') Предупреждения: Manuel Musiani (41'), Неманья Босанчич (90 + 2'), Nikolaj Hansen (55'), Etnik Brruti (59'), Dreni Kryeziou (60'), Элиэль Перец (67')
В параллельном матче боснийский «Железничар» и словенский «Копер» сыграли вничью со счетом 1:1.
На гол Исаака Матондо хозяева ответили точным ударом Александра Больевича.
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Железничар Сараево — Koper 1:1
Голы: 0:1 Исаак Матондо (7'), 1:1 Александар Болевич (90 + 6'), 3:0 Алисон Сантана (47'), 4:0 Кевин (74'), 5:0 Педриньо (87'), 6:0 Невертон (89') Предупреждения: Фелипи Курсиу (25'), Enes Alic (58'), Marin Karamarko (72'), Йосип Иличич (72'), Джованни Трупе (78')
И, наконец, брестское «Динамо» на выезде смогло переиграть черногорскую «Сутьеску» со счетом 2:1.
На гол Артема Быкова и автогол Медо Джуковича хозяева ответили только точным ударом Васко Валежича.
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Сутьеска Никшич — Динамо Брест 1:2
Голы: 0:1 Артём Быков (25'), 1:1 Vasko Kalezic (пенальти) (90'), 1:2 Medo Jukovic (автогол) (90 + 5'), 4:0 Elijah Olaniyi Odede (79') Предупреждения: Rados Dedic (54'), Egor Kortsov (63'), Александр Павловец (65'), Ivan Vukcevic (90 + 2'), Gjorge Djekov (79')
Ответные матчи пройдут 17 июля.