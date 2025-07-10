«Динамо» Брест и «Вардар» добыли победы, «Железничар» и «Копер» сыграли вничью

В матче первого раунда квалификации Лиги конференций исландский «на выезде победил косовскийсо счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Николай Хансен.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Корвинул — Викингур Р 0:1 Голы: 0:1 Nikolaj Hansen (45 + 2'), 2:0 Кауан Элиас (43'), 3:0 Алисон Сантана (47'), 4:0 Кевин (74'), 5:0 Педриньо (87') Предупреждения: Donart Vitija (45 + 1'), Daniel Hafsteinsson (50'), Nikolaj Hansen (55'), Etnik Brruti (59'), Dreni Kryeziou (60'), Давид Эрн Атласон (79')

В еще одной игре македонский «Вардар» разгромил «Ла-Фиориту» из Сан-Марино с результатом 3:0.

Забитыми мячами смогли отличиться Азер Омеракидж и Мато Роджерс. Также автогол в пассиве Марко Маццотти.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Вардар — Ла Фиорита 3:0 Голы: 1:0 Azer Omeragikj (47'), 2:0 Marco Mazzotti (автогол) (66'), 3:0 Rogers Mato (68') Предупреждения: Manuel Musiani (41'), Неманья Босанчич (90 + 2'), Nikolaj Hansen (55'), Etnik Brruti (59'), Dreni Kryeziou (60'), Элиэль Перец (67')

В параллельном матче боснийский «Железничар» и словенский «Копер» сыграли вничью со счетом 1:1.

На гол Исаака Матондо хозяева ответили точным ударом Александра Больевича.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Железничар Сараево — Koper 1:1 Голы: 0:1 Исаак Матондо (7'), 1:1 Александар Болевич (90 + 6'), 3:0 Алисон Сантана (47'), 4:0 Кевин (74'), 5:0 Педриньо (87'), 6:0 Невертон (89') Предупреждения: Фелипи Курсиу (25'), Enes Alic (58'), Marin Karamarko (72'), Йосип Иличич (72'), Джованни Трупе (78')

И, наконец, брестское «Динамо» на выезде смогло переиграть черногорскую «Сутьеску» со счетом 2:1.

На гол Артема Быкова и автогол Медо Джуковича хозяева ответили только точным ударом Васко Валежича.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Сутьеска Никшич — Динамо Брест 1:2 Голы: 0:1 Артём Быков (25'), 1:1 Vasko Kalezic (пенальти) (90'), 1:2 Medo Jukovic (автогол) (90 + 5'), 4:0 Elijah Olaniyi Odede (79') Предупреждения: Rados Dedic (54'), Egor Kortsov (63'), Александр Павловец (65'), Ivan Vukcevic (90 + 2'), Gjorge Djekov (79')

Ответные матчи пройдут 17 июля.