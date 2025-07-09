«Зенит» разгромил «Сьон» в товарищеском матче

Матч Суперсерии междуи швейцарскимзавершился уверенной победой петербургского клуба со счетом 5:2. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

На 10-й минуте Максим Глушенков открыл счет, выведя «Зенит» вперед. На 17-й минуте Матео Кассьерра удвоил преимущество хозяев. На 41-й минуте Ильяс Шуареф сократил отставание «Сьона».

Во втором тайме, на 61-й минуте, Вадим Шилов забил третий мяч «Зенита». На 64-й минуте Александр Ерохин увеличил разрыв в счете. На 66-й минуте Антон Миранчук забил второй гол гостей. Итоговую точку в матче поставил Сергей Волков на 76-й минуте.

«Зенит» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на втором месте, набрав 66 очков за 30 матчей.

«Сьон» по итогам чемпионата Швейцарии занял девятое место с 44 очками за 38 игр.