22:00Пари-Сен-Жермен — Реал МадридОнлайн
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    Килиан Мбаппе«Пари-Сен-Жермен» — «Реал Мадрид». Онлайн, прямая трансляция
  • 20:59
    • «ПСЖ» и «Реал» Мадрид назвали стартовые составы на полуфинал Клубного чемпионата мира
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    ПСЖ — «Реал»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Франции ПСЖ Футбол Испании Реал Мадрид
    9 июля состоится второй полуфинал клубного чемпионата мира, в котором ПСЖ и мадридский «Реал» разыграют вторую путевку в финал. Начало игры в 22:00.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    ПСЖ и «Реал» проведут первый поединок с 2022 года. Последний раз сильнее были «галактикос». В этот раз «парижане» подошли в отличной форме. Они не заметили «Интер Майами», после чего обыграли «Баварию», причем вдевятером.

    «Реал» был не настолько убедительным в плей-офф — минимальная победа над «Ювентусом» и трудная победа над «Боруссией». Тем не менее команда Хаби Алонсо выиграла 4 матча подряд.

    В любом случае нас ждет интересный поединок европейских топ-клубов. Чья возьмет, узнаем после финального свистка.

    Прогнозы и ставки

    Полезная информация для ставок:

    • Букмекеры считают, что ПСЖ — фаворит встречи. Ставки принимаются с коэффициентами 2.37 и 3.10. На проход команд в финал поставить можно за 1.74 и 2.15.

    • Эксперты LiveSport.Ru рассказали, кто по их мнению должен оказаться в финале турнира. Для любителей риска есть ставка с коэффициентом 9.00.

    • ИИ считает, что матч выиграет ПСЖ, а счет составит 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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