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    ПСЖ — Реал Мадрид: дерзкая ставка (к. 9.00) и прогноз на футбол, КЧМ, 9 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Реал» Мадрид
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    Арда Гюлер
    9 июля в 1/2 финала плей-офф Клубного чемпионата мира по футболу сыграют ПСЖ и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Реал» Мадрид, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. Полуфинал 09 Июля 2025 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •

    ПСЖ

    Турнирное положение: Парижане неплохо провели групповой этап. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своего квартета.

    При этом ПСЖ в трех турах группового этапа набрал 6 очков. Да и атака команды выглядит прилично, отличившись 6 результативными выстрелами.

    ПСЖ — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Парижане переиграли «Баварию» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «Интеру» Майами (4:0). Плюс поединок с «Сиэтл Саундерс» завершился викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках ПСЖ настрелял 12 мячей, пропустив в свои ворота всего 1.

    Не сыграют: Виллиан Пако, Лукас Эрнандес — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Парижане способны еще поднатореть в плане реализации. Да и 3 последние виктории явно окрыляют.

    Причем ПСЖ традиционно сложно противостоит мадридцам. Из пяти последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Парижане имеют сверхнадежные тылы, вот только встречу с «Реалом» пропустят стержневые защитник Пако и Эрнандес.

    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: «Сливочные» весьма уверенно прошли в плей-офф. Команда заняла 1 место в турнирной таблице своей группы.

    Причем «Реал» Мадрид набрал 7 очков в трех турах группового этапа. Да и отличились игроки команды 7 результативными выстрелами.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Сливочные» одолели «Боруссию» Д (3:2).

    До того команда минимально расправилась с «Ювентусом». А вот чуть ранее она не заметила колючий «Зальцбург» (3:0).

    При этом «Реал» Мадрид в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Дин Хёйсен — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Сливочные» явно мотивированы побороться за победу в турнире. Да победили испанцы в 4 своих последних поединках.

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    При этом «Реал» Мадрид пропустил 2 мяча в 3 турах группового этапа. Так что в плане надежности тылов у команды все вполне позитивно.

    Очень поможет мадридцам Килиан Мбаппе. Француз уже отличился голом в последнем поединке с дортмундцами.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Сливочные» уже больше трех лет не проигрывают парижанам.

    Статистика для ставок

    • «Реал» Мадрид победил 4 раза кряду

    • Парижане победили в 3 своих последних поединках

    • ПСЖ не пропускал в 3 последних матчах

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: ПСЖ выглядит весьма монолитно, однако и мадридцы способны прибавить во всех компонентах.

    Обе команды имеют в своих составах шикарных атакующих исполнителей, и уж точно не будут отсиживаться в тылах.

    Ставка: ТБ 5.5 за 9.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше шести мячей.

    Ставка: ТБ 6.5 за 17.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ПСЖ — Реал Мадрид?

    Матч ПСЖ — Реал Мадрид состоится 09 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч ПСЖ — Реал Мадрид?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 5.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче ПСЖ — Реал Мадрид?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 5.5» с коэффициентом у букмекеров 9.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ПСЖ — Реал Мадрид?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ПСЖ — Реал Мадрид?

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.88.

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    ПСЖ — Реал Мадрид: прогноз и ставка за 9.00, статистика, коэффициенты матча 09.07.202522:00. Голов будет в достатке!
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