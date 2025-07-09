ПСЖ — Реал Мадрид: дерзкая ставка (к. 9.00) и прогноз на футбол, КЧМ, 9 июля 2025 года

9 июля в 1/2 финала плей-офф Клубного чемпионата мира по футболу сыграют ПСЖ и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Реал» Мадрид, коэффициенты, форма соперников и статистика.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане неплохо провели групповой этап. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своего квартета.

При этом ПСЖ в трех турах группового этапа набрал 6 очков. Да и атака команды выглядит прилично, отличившись 6 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Парижане переиграли «Баварию» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Интеру» Майами (4:0). Плюс поединок с «Сиэтл Саундерс» завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках ПСЖ настрелял 12 мячей, пропустив в свои ворота всего 1.

Не сыграют: Виллиан Пако, Лукас Эрнандес — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Парижане способны еще поднатореть в плане реализации. Да и 3 последние виктории явно окрыляют.

Причем ПСЖ традиционно сложно противостоит мадридцам. Из пяти последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Парижане имеют сверхнадежные тылы, вот только встречу с «Реалом» пропустят стержневые защитник Пако и Эрнандес.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» весьма уверенно прошли в плей-офф. Команда заняла 1 место в турнирной таблице своей группы.

Причем «Реал» Мадрид набрал 7 очков в трех турах группового этапа. Да и отличились игроки команды 7 результативными выстрелами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Сливочные» одолели «Боруссию» Д (3:2).

До того команда минимально расправилась с «Ювентусом». А вот чуть ранее она не заметила колючий «Зальцбург» (3:0).

При этом «Реал» Мадрид в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Дин Хёйсен — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Сливочные» явно мотивированы побороться за победу в турнире. Да победили испанцы в 4 своих последних поединках.

При этом «Реал» Мадрид пропустил 2 мяча в 3 турах группового этапа. Так что в плане надежности тылов у команды все вполне позитивно.

Очень поможет мадридцам Килиан Мбаппе. Француз уже отличился голом в последнем поединке с дортмундцами.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Сливочные» уже больше трех лет не проигрывают парижанам.

Статистика для ставок

«Реал» Мадрид победил 4 раза кряду

Парижане победили в 3 своих последних поединках

ПСЖ не пропускал в 3 последних матчах

Ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

Прогноз: ПСЖ выглядит весьма монолитно, однако и мадридцы способны прибавить во всех компонентах.

Обе команды имеют в своих составах шикарных атакующих исполнителей, и уж точно не будут отсиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 5.5 за 9.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше шести мячей.

Ставка: ТБ 6.5 за 17.00