Обе команды подошли к матчу не в оптимальной форме. «Лудогорец» не выиграл ни одного контрольного поединка. «Динамо» проиграло в 3 из 4 матчей чемпионата Беларуси.
Что касается очных встреч, то соперники встречались в квалификации ЛЧ прошлого сезона. Тогда по сумме двух матчей выиграл «Лудогорец».
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: коэффициенты на победу составляют 1.32 и 8.90, за 4.70 можно поставить на ничью.
- Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз с коэффициентом 1.98.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лудогорец» — «Динамо» Минск смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.