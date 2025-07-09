и минскоесойдутся в матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов. Поединок состоится 9 июля в 20:30 мск.

Обе команды подошли к матчу не в оптимальной форме. «Лудогорец» не выиграл ни одного контрольного поединка. «Динамо» проиграло в 3 из 4 матчей чемпионата Беларуси.

Что касается очных встреч, то соперники встречались в квалификации ЛЧ прошлого сезона. Тогда по сумме двух матчей выиграл «Лудогорец».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: коэффициенты на победу составляют 1.32 и 8.90, за 4.70 можно поставить на ничью.

Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз с коэффициентом 1.98.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лудогорец» — «Динамо» Минск смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.