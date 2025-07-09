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    Дуглас Сантос«Зенит» — «Сьон» 2:1. Онлайн, прямая трансляция
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    «Лудогорец» — «Динамо» Минск: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Лудогорец Динамо Минск Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    «Лудогорец» и минское «Динамо» сойдутся в матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов. Поединок состоится 9 июля в 20:30 мск.

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    Обе команды подошли к матчу не в оптимальной форме. «Лудогорец» не выиграл ни одного контрольного поединка. «Динамо» проиграло в 3 из 4 матчей чемпионата Беларуси.

    Что касается очных встреч, то соперники встречались в квалификации ЛЧ прошлого сезона. Тогда по сумме двух матчей выиграл «Лудогорец».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: коэффициенты на победу составляют 1.32 и 8.90, за 4.70 можно поставить на ничью.

    • Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз с коэффициентом 1.98.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лудогорец» — «Динамо» Минск смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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