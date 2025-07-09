Аршавин — о ситуации с «Торпедо»: Решение нужно принимать как можно раньше

Экс-футболиствысказался о возможном снятии московскогос российской Премьер-лиги.

«Здесь можно всех понять — и болельщиков "Торпедо", и руководство нашего футбола, которому нужно важное решение принять. Но самое плохое — участники соревнований не знают, с кем будут играть.

В первом туре ЦСКА на выезде играет с "Торпедо". И если "Торпедо" выбывает из чемпионата, что делать ЦСКА? И так далее. Какое бы решение ни было, его нужно принять и как можно раньше. Всего несколько дней до старта чемпионата», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

Напомним, что контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит дело московского «Торпедо» 10 июля.

Ранее суд заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора «черно‑белых» Валерия Скородумова на 2 месяца по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.