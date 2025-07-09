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    Аршавин — о ситуации с «Торпедо»: Решение нужно принимать как можно раньше

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    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном снятии московского «Торпедо» с российской Премьер-лиги.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Здесь можно всех понять — и болельщиков "Торпедо", и руководство нашего футбола, которому нужно важное решение принять. Но самое плохое — участники соревнований не знают, с кем будут играть.

    В первом туре ЦСКА на выезде играет с "Торпедо". И если "Торпедо" выбывает из чемпионата, что делать ЦСКА? И так далее. Какое бы решение ни было, его нужно принять и как можно раньше. Всего несколько дней до старта чемпионата», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

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  • 20/06/2025

    • Напомним, что контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит дело московского «Торпедо» 10 июля.

    Ранее суд заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора «черно‑белых» Валерия Скородумова на 2 месяца по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

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