Источник: «Спортинг» планирует подписать Луиса Суареса на замену Дьекерешу

Нападающийрассматривается лиссабонским «Спортингом» как один из главных кандидатов на замену

По информации журналиста Фабрицио Романо, Суарес входит в список трансферных приоритетов португальского клуба, а переговоры между сторонами ведутся с июня. Сам колумбиец также заинтересован в переходе на более высокий уровень и готов сменить клуб.

В минувшем сезоне Виктор Дьекереш провел за «Спортинг» 52 матча во всех турнирах, забив 54 гола и сделав 13 результативных передач, став ключевым игроком команды.

Луис Суарес в составе «Альмерии» отличился 31 голом и 8 ассистами в 43 матчах Сегунды и Кубка Испании.