ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Егор ТитовЕгор Титов: Надеюсь, что Заболотный поможет «Спартаку» побороться за чемпионство
    Все новости спорта

    Источник: «Спортинг» планирует подписать Луиса Суареса на замену Дьекерешу

    Футбол Футбол Испании Альмерия Футбол Франции Монако Трансферы
    Нападающий «Альмерии» Луис Суарес рассматривается лиссабонским «Спортингом» как один из главных кандидатов на замену Виктора Дьекереша.

    Луис Суарес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис Суарес

    По информации журналиста Фабрицио Романо, Суарес входит в список трансферных приоритетов португальского клуба, а переговоры между сторонами ведутся с июня. Сам колумбиец также заинтересован в переходе на более высокий уровень и готов сменить клуб.

    В минувшем сезоне Виктор Дьекереш провел за «Спортинг» 52 матча во всех турнирах, забив 54 гола и сделав 13 результативных передач, став ключевым игроком команды.

    Луис Суарес в составе «Альмерии» отличился 31 голом и 8 ассистами в 43 матчах Сегунды и Кубка Испании.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Флумининсе» навязать борьбу «Челси»?
  • «Флуминенсе» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Синнер продлит серию побед над Димитровым?
  • Синнер — Димитров. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Зриньски» все решить уже в первой игре?
  • «Виртус» — «Зриньски». Прогноз и ставки
  • 3.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.15
  • Экспресс дня 8 июля
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Синнер — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 20:50
    •  3.15
  • Прогноз на матч Виртус — Зриньски
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Польша (ж) — Швеция (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Эгнатия — Брейдаблик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Викингур — Линкольн
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дрита — Дифферданж
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ТНС — Шкендия
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры