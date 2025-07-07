ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рашид РахимовЛето «Рубина»: сохранили Даку, но получит ли Рахимов новичков?
    Все новости спорта

    Романо: Нико Гонсалес может покинуть «Манчестер Сити» уже этим летом

    Футбол Футбол Англии Манчестер Сити Трансферы
    23-летний испанский полузащитник Нико Гонсалес может покинуть «Манчестер Сити» уже этим летом.

    Нико Гонсалес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нико Гонсалес

    По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб готов рассмотреть вариант с продажей игрока, если поступит достойное предложение. Агент футболиста уже занимается поиском нового клуба, и не исключено, что Гонсалес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

    Гонсалес перешел в «Манчестер Сити» из «Порту» в феврале 2025 года за 60 миллионов евро, подписав контракт до 2029 года. В минувшем сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Флумининсе» навязать борьбу «Челси»?
  • «Флуминенсе» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Мирра впервые выйдет в четвертьфинал Уимблдона?
  • Андреева — Наварро. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Синнер продлит серию побед над Димитровым?
  • Синнер — Димитров. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.72
  • Экспресс дня 7 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Наварро
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Синнер — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Викингур — Линкольн
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ТНС — Шкендия
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дрита — Дифферданж
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Флориана — Хаверфордуэст
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Олимпия — Кайрат
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры