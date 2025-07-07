Романо: Нико Гонсалес может покинуть «Манчестер Сити» уже этим летом

23-летний испанский полузащитникможет покинутьуже этим летом.

По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб готов рассмотреть вариант с продажей игрока, если поступит достойное предложение. Агент футболиста уже занимается поиском нового клуба, и не исключено, что Гонсалес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Гонсалес перешел в «Манчестер Сити» из «Порту» в феврале 2025 года за 60 миллионов евро, подписав контракт до 2029 года. В минувшем сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.