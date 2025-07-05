Радимов: Пульт от игры «Зенита» будет в руках Жерсона

Бывший футболист сборной Россииотреагировал на переход хавбекав «Зенит». Футболист обошелся сине-бело-голубым в 25 млн евро.

«Что я видел — топовая история. Пульт от игры "Зенита" будет у него в руках. Это уровень Вендела. Плюс‑минус даже выше», — сказал Радимов «Матч ТВ».

28-летний Жерсон в текущем сезоне сыграл за клуб из Рио‑де‑Жанейро 28 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

В составе «Фламенго» футболист стал двукратным чемпионом Бразилии, обладателем Кубка Либертадорес и Кубка Бразилии.

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В первом туре чемпионата России-2025/26 «Зенит» сыграет с «Ростовом».