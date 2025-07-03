ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мария Мыльникова Мария Мыльникова: Жду встречу «Реала» с ПСЖ в полуфинале КЧМ-2025
    Все новости спорта

    Шпилевский: Намерен сохранить Боселли в команде

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Нижний Новгород
    Новый главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский заявил, что хочет удержать в команде лучшего бомбардира прошлого сезона Хуана Боселли.

    Алексей Шпилевский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Шпилевский

    «Одна из целей клуба — развивать футболистов и увеличивать их стоимость, делать их привлекательными для других клубов. Боселли это сделал своей статистикой за прошлый сезон. Мне хочется его сохранить в клубе. Он не против остаться, но если будет конкретное предложение, то будем разговаривать. Мне как тренеру хочется сохранить его хотя бы на один сезон.

    Кто принимал решения об уходе Гоцука и Магкеева? Когда стало ясно, что я прихожу в клуб, то мы обсуждали со спортивным директором все нюансы. Тут без каких‑то обид. Как человек Гоцук потрясающий. Я с ним лично, к сожалению, не познакомился.

    Надеюсь, мы это еще сделаем. Все должны понимать, что надо двигаться дальше. Мы хотим менять стиль футбола, Кирилл имеет не самый подходящий игровой профиль под него. Это не как к личности, а к тому, что нам нужен защитник другого профиля», — цитирует Шпилевского «Матч ТВ».

    37-летний Шпилевский назначен на пост главного тренера 16 июня 2025 года вместо своего соотечественника Виктора Гончаренко. Последним клубом Шпилевского был кипрский «Арис».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Андреева на уверенности пройдет итальянку?
  • Андреева — Бронцетти. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли Синнер разгромить Вукича?
  • Синнер — Вукич. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Джокович снова проиграет Эвансу?
  • Эванс — Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.50
  • Экспресс дня 3 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андреева — Бронцетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Синнер — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Эванс — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Боржеш — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Беллуччи — Норри
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Харри — Фонсека
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Рублев — Маннарино
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры