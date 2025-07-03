Шпилевский: Намерен сохранить Боселли в команде

Новый главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский заявил, что хочет удержать в команде лучшего бомбардира прошлого сезона Хуана Боселли.

«Одна из целей клуба — развивать футболистов и увеличивать их стоимость, делать их привлекательными для других клубов. Боселли это сделал своей статистикой за прошлый сезон. Мне хочется его сохранить в клубе. Он не против остаться, но если будет конкретное предложение, то будем разговаривать. Мне как тренеру хочется сохранить его хотя бы на один сезон.

Кто принимал решения об уходе Гоцука и Магкеева? Когда стало ясно, что я прихожу в клуб, то мы обсуждали со спортивным директором все нюансы. Тут без каких‑то обид. Как человек Гоцук потрясающий. Я с ним лично, к сожалению, не познакомился.

Надеюсь, мы это еще сделаем. Все должны понимать, что надо двигаться дальше. Мы хотим менять стиль футбола, Кирилл имеет не самый подходящий игровой профиль под него. Это не как к личности, а к тому, что нам нужен защитник другого профиля», — цитирует Шпилевского «Матч ТВ».

37-летний Шпилевский назначен на пост главного тренера 16 июня 2025 года вместо своего соотечественника Виктора Гончаренко. Последним клубом Шпилевского был кипрский «Арис».