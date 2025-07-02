Кузьмичев прокомментировал новость об отстранении Чернова

Агент, сейчас работающий с центральным защитником «Спартака», прокомментировал ситуацию об отстранении игрока от занятий в общей группе красно-белых.

«У меня пока нет такой информации. Единственное, что я знаю, — это то, что не только Никита, но и еще два футболиста не принимали участие в игровом упражнении. Только вчера поздно вечером до меня дошла эта информация. Мы обсудили это с Никитой.

Я пытаюсь связаться с Олегом Малышевым, но пока он не выходит на связь. Надеюсь, в течение дня получится связаться, ведь ситуация требует довольно быстрых действий. Мне очень важно переговорить на эту тему, чтобы понимать, как поступать дальше», — сказал Кузьмичев «Чемпионату».

29-летний Чернов играет в «Спартаке» с 2022 года. В минувшем сезоне он сыграл за команду всего 8 матчей в РПЛ. Сейчас защитник оценивается в 1,5 млн евро.