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    Чалханоглу: Я никогда не предавал «Интер»

    Футбол Футбол Италии Интер
    Хавбек «Интера» Хакан Чалханоглу отреагировал на высказывание президента итальянского клуба Джузеппе Маротты. До этого функционер заявил, что футболист может уйти из миланского клуба.

    Хакан Чалханоглу
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    Хакан Чалханоглу

    «После полученной мной в финале Лиги чемпионов травмы было принято решение, что я поеду с командой в США. Для меня было важно присутствовать там, даже не имея возможности выйти на поле. Мне хотелось быть ближе к команде, оказать ей свою поддержку. К сожалению, во время тренировок в США я получил ещё одну травму — разрыв мышцы. Вот почему я не мог выступать на клубном чемпионате мира. Это всё. Никакой предыстории нет. Вчера мы проиграли. И это больно. Для меня это печально не только как для футболиста, но и как для человека, который действительно переживает за эту команду. Несмотря на травму, сразу после финального свистка я позвонил нескольким товарищам по команде, чтобы выразить свою поддержку. Потому что, когда ты заботишься о ком-то, ты будешь его поддерживать.

    Однако больше всего меня поразили слова, последовавшие за этим. Грубые слова. Слова, которые разделяют, а не объединяют. За всю свою карьеру я никогда не оправдывался. Я всегда брал на себя ответственность. Играл с болью. И в трудные моменты всегда старался быть тем, на кого можно положиться, проявлял уважение на поле и за его пределами. И я считаю, что настоящая сила — как в футболе, так и в жизни, — заключается в проявлении уважения, особенно когда эмоции накалены.

    Я никогда не предавал этот клуб. Никогда не говорил, что несчастлив в "Интере". Мне поступали предложения — очень заманчивые предложения. Но я остался. Поскольку знаю, что эта футболка значит для меня. И считаю, что своими действиями наглядно это продемонстрировал. Мне выпала честь носить капитанскую повязку в сборной. И я узнал, что лидерство заключается не в том, чтобы указывать пальцем на свою команду, когда наступают трудные времена, а в том, чтобы поддерживать её.

    Я люблю футбол. Люблю "Интер". И мне нравятся эти цвета, за которые я борюсь каждый день. Посмотрим, что принесёт будущее. Но история всегда помнит тех, кто стоял гордо, а не тех, кто кричал громче всех», — написал Чалханоглу в социальных сетях.

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    Чалханоглу выступает за «Интер» с 2021 года. В минувшем сезоне футболист провел 47 матчей, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.

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