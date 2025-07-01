Чалханоглу: Я никогда не предавал «Интер»

Хавбек «Интера»отреагировал на высказывание президента итальянского клуба. До этого функционер заявил, что футболист может уйти из миланского клуба.

«После полученной мной в финале Лиги чемпионов травмы было принято решение, что я поеду с командой в США. Для меня было важно присутствовать там, даже не имея возможности выйти на поле. Мне хотелось быть ближе к команде, оказать ей свою поддержку. К сожалению, во время тренировок в США я получил ещё одну травму — разрыв мышцы. Вот почему я не мог выступать на клубном чемпионате мира. Это всё. Никакой предыстории нет. Вчера мы проиграли. И это больно. Для меня это печально не только как для футболиста, но и как для человека, который действительно переживает за эту команду. Несмотря на травму, сразу после финального свистка я позвонил нескольким товарищам по команде, чтобы выразить свою поддержку. Потому что, когда ты заботишься о ком-то, ты будешь его поддерживать.

Однако больше всего меня поразили слова, последовавшие за этим. Грубые слова. Слова, которые разделяют, а не объединяют. За всю свою карьеру я никогда не оправдывался. Я всегда брал на себя ответственность. Играл с болью. И в трудные моменты всегда старался быть тем, на кого можно положиться, проявлял уважение на поле и за его пределами. И я считаю, что настоящая сила — как в футболе, так и в жизни, — заключается в проявлении уважения, особенно когда эмоции накалены.

Я никогда не предавал этот клуб. Никогда не говорил, что несчастлив в "Интере". Мне поступали предложения — очень заманчивые предложения. Но я остался. Поскольку знаю, что эта футболка значит для меня. И считаю, что своими действиями наглядно это продемонстрировал. Мне выпала честь носить капитанскую повязку в сборной. И я узнал, что лидерство заключается не в том, чтобы указывать пальцем на свою команду, когда наступают трудные времена, а в том, чтобы поддерживать её.

Я люблю футбол. Люблю "Интер". И мне нравятся эти цвета, за которые я борюсь каждый день. Посмотрим, что принесёт будущее. Но история всегда помнит тех, кто стоял гордо, а не тех, кто кричал громче всех», — написал Чалханоглу в социальных сетях.

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Чалханоглу выступает за «Интер» с 2021 года. В минувшем сезоне футболист провел 47 матчей, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.