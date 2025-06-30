1-й таймИнтер — ФлуминенсеОнлайн
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    Генрих Мхитарян («Интер»)«Интер» — «Флуминенсе». Онлайн, прямая трансляция
  • 16:42
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    «Интер» — «Флуминенсе»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Италии Интер Латинская Америка
    Продолжается клубный чемпионат мира. В матче плей-офф за выход в четвертьфинал сразятся миланский «Интер» и бразильский «Флуминенсе».

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    «Интер» выиграл последние два поединка на этом турнире. Новому наставнику «нерадзурри» очень бы хотелось, чтобы команда продолжила эту серию. «Флуминенсе» не сильно убедил в групповом этапе, одержав только одну победу за 3 матча. С таким соперником бразильцы могут и не справиться.

    «Интер» оценивают как фаворита противостояния. Смогут ли миланцы подтвердить этот статус?

    Прогнозы и ставки

    Полезная информация для ставок:

    • Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 1.70 на победу «Интера», 3.70 на ничью, 5.40 на победу «Флуминенсе». Ставки на проход в четвертьфинал принимаются с коэффициентами 1.33 и 3.40.

    • Эксперты LiveSport поделились прогнозом на результативность поединка.

    • Искусственный интеллект ставит на нулевую ничью.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Интер» — «Флуминенсе» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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