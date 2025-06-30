«Интер» выиграл последние два поединка на этом турнире. Новому наставнику «нерадзурри» очень бы хотелось, чтобы команда продолжила эту серию. «Флуминенсе» не сильно убедил в групповом этапе, одержав только одну победу за 3 матча. С таким соперником бразильцы могут и не справиться.
«Интер» оценивают как фаворита противостояния. Смогут ли миланцы подтвердить этот статус?
Прогнозы и ставки
Полезная информация для ставок:
- Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 1.70 на победу «Интера», 3.70 на ничью, 5.40 на победу «Флуминенсе». Ставки на проход в четвертьфинал принимаются с коэффициентами 1.33 и 3.40.
- Эксперты LiveSport поделились прогнозом на результативность поединка.
- Искусственный интеллект ставит на нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Интер» — «Флуминенсе» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.