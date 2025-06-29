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    Аззедин Унаи отказался переходить в московский «Спартак»

    Футбол Футбол России Спартак Футбол Франции Марсель Трансферы
    Аззедин Унаи отказался переходить в московский «Спартак», несмотря на щедрое предложение клуба.

    Аззедин Унаи
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    Аззедин Унаи

    Как сообщает Foot Mercato, Красно-белые были готовы платить полузащитнику сборной Марокко 2,5 миллиона евро в год и предложили «Марселю» за трансфер 12 миллионов евро, однако хавбек не согласился на контракт, мотивируя свой отказ желанием получить «более серьезный спортивный вызов».

    Для «Марселя» отказ Унаи стал неприятным ударом, поскольку «Спартак» был единственным клубом, сделавшим официальное предложение, и французский клуб рассчитывал на быструю сделку.

    В минувшем сезоне 25-летний Унаи выступал на правах аренды за греческий «Панатинаикос», где провёл 37 матчей, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач

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