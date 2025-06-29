ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карлос АлькарасУимблдон-2025: главные интриги турнира
  • 17:18
    • Стали известны составы групп Пути РПЛ Кубка России
    Все новости спорта

    Медведев: Мы просто самые популярные, хотя «Спартак» тоже популярный клуб

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о признании питерского клуба самым популярным в России.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Было бы странно, если болельщики "Спартака" с этим согласились бы. Это же не выдумки, а отражение факторного анализа, который учитывает болельщиков в России и за рубежом, в том числе россиян, которые живут за границей.

    Мы гордимся этим. Не случайно же "Зенит" получил две медийные премии от РПЛ.

    Не надо сравнивать. Мы просто самые популярные, хотя "Спартак" тоже популярный клуб. Но в Москве "Зенит" по популярности на втором месте после Спартака», — цитирует Медведева Sport24.

    Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит» занял второе место по итогам сезона РПЛ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Месси против ПСЖ: кто кого?
  • «ПСЖ» — «Интер Майами». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Фламенго» не так уж и прост
  • «Фламенго» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Зенит» наконец-то одолеет белградцев
  • «Зенит» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фламенго — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Диалло — Альтмайер
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лиепая — Гробиня
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.92
  • Прогноз на матч Хегельман Литауэн — Судува
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Банга — Кауно Жальгирис
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры