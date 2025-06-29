Медведев: Мы просто самые популярные, хотя «Спартак» тоже популярный клуб

Председатель правлениявысказался о признании питерского клуба самым популярным в России.

«Было бы странно, если болельщики "Спартака" с этим согласились бы. Это же не выдумки, а отражение факторного анализа, который учитывает болельщиков в России и за рубежом, в том числе россиян, которые живут за границей.

Мы гордимся этим. Не случайно же "Зенит" получил две медийные премии от РПЛ.

Не надо сравнивать. Мы просто самые популярные, хотя "Спартак" тоже популярный клуб. Но в Москве "Зенит" по популярности на втором месте после Спартака», — цитирует Медведева Sport24.

Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит» занял второе место по итогам сезона РПЛ.