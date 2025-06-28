Мбаппе может сыграть с «Ювентусом» в 1/8 финала клубного ЧМ

Нападающий мадридского «Реала»готов сыграть в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира против туринского «Ювентуса», который пройдет 1 июля. Об этом сообщает AS.

19 июня француз был госпитализирован с острым гастроэнтеритом, но уже в тот же вечер его выписали. По информации источника, к матчу с итальянским клубом Мбаппе успеет провести три полноценные тренировки с командой. Отмечается, что нападающий уже занимается в хорошем настроении и постепенно набирает форму.

Ранее сообщалось, что во время болезни Мбаппе потерял около 4-5 килограммов веса, однако врачи уверены в его готовности выйти на поле в предстоящей встрече.