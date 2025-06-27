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    «Эспаньол» объявил о выкупе прав на нападающего «Браги» Роберто Фернандеса

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    Нападающий Роберто Фернандес Хаэн продолжит выступать за «Эспаньол».

    Роберто Фернандес Хаэн
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    Роберто Фернандес Хаэн

    Каталонский клуб объявил о выкупе 50% прав на 22-летнего нападающего, который был арендован у «Браги» в середине прошлого сезона. Новый контракт с игроком рассчитан на шесть лет.

    Согласно условиям сделки, «Брага» уже получила 6,2 миллиона евро. Если «Эспаньол» сохранит место в Ла Лиге, клуб будет обязан выкупить еще по 12,5% прав на форварда в течение следующих двух сезонов. Оставшуюся долю можно будет приобрести за аналогичную сумму, и итоговая стоимость полного трансфера составит 12,4 миллиона евро.

    В минувшем сезоне Ла Лиги Роберто Фернандес провел 19 матчей, забил 6 голов и стал вторым бомбардиром команды.

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