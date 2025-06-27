Дзюба: Думаю над завершением карьеры

Форвард тольяттинского «Акрона»признался, что его посещают мысли о том, чтобы завершить карьеру после окончания следующего сезона.

«Не знаю, что будет по итогам следующего сезона, посмотрим. Год отмерил себе еще, а дальше... Я загадал себе: еще годик — и, наверное, все. Возможно, после этого будет еще годик, да. Но пока этот годик надо доиграть», — цитирует РИА Новости слова Дзюбы.

Сейчас Дзюбе 36 лет, в прошлом сезоне он стал игроком «Акрона», провел за команду 24 матча, забил 10 мячей и сделал 7 ассистов.

В настоящий момент нападающий является рекордсменом по числу голам в составе сборной России и чемпионате страны.