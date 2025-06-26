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    Дюков объяснил, почему «Пари НН» остался играть в РПЛ

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    Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил, решение оставить «Пари НН» в российской Премьер-лиге после поражения в стыковых матчах нежеланием менять число участников чемпионата.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    «Если бы мы руководствовались спортивным принципом, тогда нам нужно было бы уменьшить количество участников РПЛ до 15, но это было бы плохим решением для РПЛ. Лига могла рекомендовать такое решение, но они посчитали, что лучше сохранить 16 команд.

    Любое определение 16-го клуба было бы не совсем спортивным. Из всех возможных решений было принято передать право на выступление в Премьер-Лиге клубу "Пари НН", который занял более высокое место по итогам прошедшего чемпионата», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В стыках «Пари НН» уступил по сумме двух матчей «Сочи» и должен был в следующем сезоне играть в Первой лиге, но после того, как к следующему чемпионату не были допущены «Химки», было принято решение оставить нижегородцев в РПЛ.

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