Матч регулярного чемпионата МЛСзапланирован на 26 июня 02:30 мск. Игра пройдет на «Lower.com Филд».

«Коламбус» входит в топ-4 Восточной конференции и после этого тура может подняться на 2-е место. После победы над «Ванкувером» клуб прервал свою безвыигрышную серию. Хозяева наверняка хотят развить успех.

«Коламбус» выиграл 4 домашних матча против «Атланты». «Юнайтед» проиграли два последних поединка в лиге, которые как раз были выездными. Посмотрим, сделала ли «Атланта» работу над ошибками.

Прогнозы и ставки

Полезная информация:

Букмекеры дают 1.71 на победу «Коламбуса» и 4.25 на победу «Атланты».

Эксперты LiveSport.Ru предложили свои ставки на игру в этом прогнозе.

Искусственный интеллект поставил на победу «Коламбуса» со счетом 3:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Коламбус» — «Атланта» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.