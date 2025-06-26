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    «Коламбус» — «Атланта»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол MLS
    Матч регулярного чемпионата МЛС «Коламбус»«Атланта» запланирован на 26 июня 02:30 мск. Игра пройдет на «Lower.com Филд».

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    «Коламбус» входит в топ-4 Восточной конференции и после этого тура может подняться на 2-е место. После победы над «Ванкувером» клуб прервал свою безвыигрышную серию. Хозяева наверняка хотят развить успех.

    «Коламбус» выиграл 4 домашних матча против «Атланты». «Юнайтед» проиграли два последних поединка в лиге, которые как раз были выездными. Посмотрим, сделала ли «Атланта» работу над ошибками.

    Прогнозы и ставки

    Полезная информация:

    • Букмекеры дают 1.71 на победу «Коламбуса» и 4.25 на победу «Атланты».

    • Эксперты LiveSport.Ru предложили свои ставки на игру в этом прогнозе.

    • Искусственный интеллект поставил на победу «Коламбуса» со счетом 3:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Коламбус» — «Атланта» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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