«Коламбус» входит в топ-4 Восточной конференции и после этого тура может подняться на 2-е место. После победы над «Ванкувером» клуб прервал свою безвыигрышную серию. Хозяева наверняка хотят развить успех.
«Коламбус» выиграл 4 домашних матча против «Атланты». «Юнайтед» проиграли два последних поединка в лиге, которые как раз были выездными. Посмотрим, сделала ли «Атланта» работу над ошибками.
Прогнозы и ставки
Полезная информация:
- Букмекеры дают 1.71 на победу «Коламбуса» и 4.25 на победу «Атланты».
- Эксперты LiveSport.Ru предложили свои ставки на игру в этом прогнозе.
- Искусственный интеллект поставил на победу «Коламбуса» со счетом 3:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Коламбус» — «Атланта» смотрите на LiveCup.Run.
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