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    Жемалетдинов близок к уходу из ЦСКА

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    Полузащитник Рифат Жемалетдинов и московский ЦСКА перестали вести разговоры о новом контракте.

    Рифат Жемалетдинов
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    Рифат Жемалетдинов

    «Клуб, сославшись на нового главного тренера, вышел из переговоров. Сказали, что у них другие приоритеты. Занимаемся трудоустройством Рифата. Есть варианты, в том числе и в Турции», — сообщил агент игрока Владимир Кузьмичев «СЭ».

    Нынешнее соглашение 28-летнего Жемалетдинова заканчивается 30 июня 2025 года. За армейцев он выступает с лета 2024 года. Всего в минувшем сезоне хавбек сыграл 29 матчей, забил в них 2 мяча и сделал 4 голевые передачи. Ранее он выступал за «Локомотив» и «Рубин».

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