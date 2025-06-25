Жемалетдинов близок к уходу из ЦСКА

Полузащитники московскийперестали вести разговоры о новом контракте.

«Клуб, сославшись на нового главного тренера, вышел из переговоров. Сказали, что у них другие приоритеты. Занимаемся трудоустройством Рифата. Есть варианты, в том числе и в Турции», — сообщил агент игрока Владимир Кузьмичев «СЭ».

Нынешнее соглашение 28-летнего Жемалетдинова заканчивается 30 июня 2025 года. За армейцев он выступает с лета 2024 года. Всего в минувшем сезоне хавбек сыграл 29 матчей, забил в них 2 мяча и сделал 4 голевые передачи. Ранее он выступал за «Локомотив» и «Рубин».